Podle syrské organizace SOHR, která monitoruje dění v zemi, mířil útok na kurdské ozbrojené síly i uprchlíky z Dajr az-Zauru.

Agentura AP píše o 18 obětech, třeba kurdské zdravotnické zdroje jich však uvádějí přes 50. Mnoho lidí bylo také zraněno.

Podle místních aktivistů, kteří také uvádějí 50 mrtvých, byla při útoku požita tři vozidla.

Uprchlický tábor u syrského města Ajn Isá

FOTO: Erik De Castro, Reuters

Mluvčí Kurdy vedených Syrských demokratických sil Talal Sello k útoku pro AFP uvedl, že po výbuchu „civilisté utekli do opuštěné oblasti, kde explodovaly miny a počet obětí stoupl”.

The Latest: Suicide attack kills 18 in eastern Syria. https://t.co/ZTGQNUR9bh — The Associated Press (@AP) 13. října 2017

Informace AP s nižším počtem obětí

SOHR připisuje útok radikální organizaci Islámský stát (IS), nikdo se však k němu zatím nepřihlásil.

IS se přihlásil pouze ke středečnímu atentátu v Damašku, který byl také podniknut s pomocí třech vozidel. Ten si vyžádal dvě oběti.

Ošetřování civilistů v Rakce, kteří utekli z područí IS.

FOTO: Erik De Castro, Reuters

Civilisté utíkající na sever Sýrie prchají před boji na východě země. Syrské demokratické síly bojují s džihádisty z IS v jejich hlavním městě Rakce.

Tvrdé boje probíhají také o Majádín, který je označován za místo s největším soustředěním bojovníků IS. Minulý týden do Majádínu pronikla syrská armáda, ale po dvou dnech ji bojovníci IS vyhnali. Ve čtvrtek SOHR oznámil, že armáda opět pronikla do města a ovládla čtyři čtvrtě, uvedla AFP.