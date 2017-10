V oblasti Kirkúku, který je pod kontrolou pešmergů, i když se nachází mimo území kurdské autonomie, už dříve působily desetitisíce kurdských bojovníků.

Důvod přesunu dalších šesti tisíc pešmergů popsal v noci kurdské televizi Rudaw kurdský viceprezident a také velitel Kosrat Rasúl. „Jsou tu hrozby irácké armády, která rozmístila síly k předpokládanému útoku na Kirkúk,“ řekl.

Iraqi forces today shifting in mass from #Hawija front to west Anbar to liberate #Rawa, #Qaim and secure #Iraq's borders with #Syria. #داعش pic.twitter.com/hIaOwX3gOB