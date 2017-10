Palestinská hnutí Hamás a Fatah uzavřela dohodu a mluví o konci rozdělení

Vysocí představitelé znepřátelených palestinských hnutí Fatah a Hamás ve čtvrtek oznámili dohodu, která by měla ukončit deset let dlouhé rozdělení Palestinců. Představitel palestinské samosprávy Mahmúd Abbás by měl dokonce do měsíce navštívit Pásmo Gazy ovládané Hamásem. Dohody dosáhli při rozhovorech zprostředkovaných Egyptem. Podrobnosti ale nejsou známy a zřejmě se ještě domlouvají detaily.