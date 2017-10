IS se chlubí videem se zajatými Rusy. Žádní vojáci nám nechybí, tvrdí Moskva

Radikální hnutí Islámský stát (IS) zveřejnilo videozáznam se dvěma ruskými vojáky, které údajně zajalo na konci září v Sýrii v bojích o Dajr az-Zaur, uvedla agentura Reuters. IS už 28. září oznámil, že dva ruské vojáky zajal ve vesnici Aš-Šula. Rusko to tehdy popřelo a ani nyní svůj postoj nezměnilo.