„Bylo to hodně brzy ráno, když jsme slyšeli silné výbuchy. Bylo nám jasné, že to zasáhlo školu,“ informoval ředitel zničené školy ve vesnici Batabo Saer Alkhatib.

Zcela zničeno je šest tříd, většinu školního nábytku bombardování rozmetalo na kousky. Kdo za náletem stojí, není jasné. V oblasti ale operuje syrské a ruské letectvo.

Jedna ze dvou budov školy byla zcela zničena.

FOTO: Člověk v tísni

Člověk v tísni školu v Batabo zrekonstruoval v roce 2014, vyškolil místní učitele a hradil veškerý provoz. V letošním roce přibylo žáků a ředitel školy uvažoval o otevření dalších částí pro první a druhou třídu. Nyní se jeho myšlenky ubírají opačným směrem.

„Pokud se situace bude dále zhoršovat, rozdělíme studenty do skupin a budeme je učit doma. Není to poprvé, co byla naše škola bombardována. Situace je špatná už mnoho let, ale máme odpovědnost učit ty děti bez ohledu na cokoli,” míní ředitel školy Alkhatib.

Hrozí, že se děti budou muset učit doma.

FOTO: Člověk v tísni

Civilisté v oblasti Aleppa a Idlíbu jsou v posledních týdnech svědky eskalace násilí. Nálety a bombardování každodenně zasahují nemocnice, zdravotnická centra, školy, obytné domy a silnice. Útoky v noci na 29. září zabily pouze v Idlíbu nejméně 28 civilistů.