„Podnikli jsme nálety na silnici a zničili jsme malý most, abychom tak zabránili konvoji přesunout se dále na východ,“ potvrdil agentuře Reuters mluvčí Američany vedené koalice v Iráku a Sýrii Ryan Dillon.

Koalice podle něj zaútočila také na auta Islámského státu a jeho bojovníky, kteří se ke koloně blížili z východu. „Autobusy a sanitky v konvoji zasaženy nebyly. Byla tam ale auta a jedinci, které jsme jasně identifikovali jako náležící k Islámskému státu a ty jsme zasáhli. Pokud můžeme udeřit na Islámský stát, aniž bychom přitom zasáhli civilisty, uděláme to,“ dodal Dillon.

Nálet podle něj splnil svůj účel. Konvoj Islámského státu se podařilo zastavit dříve, než dosáhl teroristy kontrolovaného území v provincii Dajr az-Zaur na východě Sýrie.

Bojovníci IS s rodinami měli namířeno do východosyrského města Búkamál, které mají stále pod kontrolou. Podle odhadů syrských médií v konvoji cestovalo na 200 ozbrojenců.

Boj o život devíti vojáků



Nedělní dohoda o evakuaci rodin bojovníků IS byla uzavřena necelý týden poté, co libanonská armáda zahájila operaci s cílem vytlačit IS z hornatého libanonského pohraničí.

Evakuace IS se uskutečnila v důsledku úsilí Hizballáhu zjistit osud devíti libanonských vojáků, kteří se v roce 2014 dostali do zajetí IS.

Libanonská armáda v libanonském pohraničí a Hizballáh spolu se syrskou armádou v syrském pohraničí v neděli odděleně vyhlásily klid zbraní. Následně byly v libanonském pohraničí nalezeny a vykopány ostatky osmi libanonských vojáků. Osud devátého vojáka nebyl ještě objasněn.