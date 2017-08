Libanonská armáda zahájila útok na Islámský stát

Libanonská armáda v sobotu zahájila operaci proti Islámskému státu (IS). Ofenziva se soustřeďuje na oblast na severovýchodě země u hranice se Sýrií, kde se údajně ukrývají stovky bojovníků IS. Oznámily to libanonské bezpečnostní síly.