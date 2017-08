„Ani nejsou schopni odpovědět na otázku, co byl ten jasný motiv a co bylo na pozadí toho, co se stalo,” poznamenal Zaorálek s tím, že český požadavek na objasnění okolností je „naléhavý”.

Ministr zahraničí podotkl, že egyptskému velvyslanci či ministrovi zahraničí řekl, že mu „připadá složité, aby vybízel rodinu k nějakému soudnímu řízení, kde by se domáhali nějaké náhrady”. Bylo by podle něj jednodušší, kdyby Egypt podnikl nějaké gesto.

Řada je na egyptské straně



„Vím, že oni se brání tomu, aby provedli nějaké odškodnění, protože to je něco, co by byl pravděpodobně precedent do budoucna. Ale přesto také vím, že hledají nějakou formu nějakého gesta. Jestli ji najdou, je to na egyptské straně,” dodal Zaorálek.

Česká diplomacie v souvislosti s útokem požádala Egypt o vyšetření útoku, pitevní zprávu a také odškodnění pro pozůstalé.

Egypťan, který před třemi týdny v Hurghadě zavraždil českou turistku a dvě další ženy, bude vyšetřen na psychiatrii. [celá zpráva] Převoz útočníka sympatizujícího s Islámským státem (IS) nařídil žalobce.

Útočníka zneškodnil personál letoviska

FOTO: Reuters

Muž 14. července zaútočil nožem v turistickém letovisku u Rudého moře. [celá zpráva]

Podle egyptských bezpečnostních složek se chtěl připojit k teroristickému IS. Agentura AP uvedla, že IS Egypťana přímo pověřila tím, aby napadl cizince.

Vyšetřovatelé doporučují obvinění z terorismu



Muž podle úřadů v Hurghadě nejprve v jednom hotelu nožem zavraždil dvě německé turistky a další dva rekreanty pobodal. Poté přeplaval na sousední pláž, kde zranil nejméně další dva lidi. Mezi nimi byla i 36letá Češka, která později v káhirské nemocnici vážným zraněním podlehla. [celá zpráva]

Útočníka zadržel personál letoviska a předal ho policii. Vyšetřovatelé doporučili, aby byl obviněn z terorismu.