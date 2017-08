„Občané těchto 80 zemí, kteří si přejí navštívit Katar, nebudou muset žádat o víza a platit za ně,“ uvedli katarští představitelé.

„Vízum pro opakovaný vstup bude vydáno zdarma v místě příjezdu po předložení pasu, který bude platný ještě minimálně šest měsíců, a zpáteční letenky,“ doplnili.

„Podle národnosti bude vízum umožňující opakovaný vstup platné 180 dní, přičemž umožní návštěvníkovi strávit v zemi 90 dní, anebo bude platné po 30 dní a s možností ho prodloužit o dalších 30 ní,“ uvedli ještě.

Do první skupiny 33 převážně evropských zemí patří i Česká republika. Ve druhé skupině jsou státy z Asie, Latinské Ameriky, ale také USA, Británie, Indie či Libanon.

Občané ČR mohli do Kataru dosud s vízem, které rovněž mohli získat po příletu na letišti v Kataru. Museli ale splnit více podmínek a zaplatit poplatek za vízum, které bylo jednorázové a bylo možné na něj pobývat v Kataru 30 dní.

Izolace kvůli údajné podpoře teroristů



Katar se tímto opatřením snaží povzbudit cestovní ruch poté, co se začátkem června dostal do izolace ze strany Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů, Bahrajnu a Egypta, které s Katarem přerušily diplomatické styky a uvalily na něj dopravní a obchodní blokádu. Jako důvod tyto země uvedly, že Katar podporuje teroristické organizace, což Dauhá odmítlo. Zemím v čele se sunnitskou Saúdskou Arábií se nelíbí také to, že Katar udržuje vztahy se šíitským Íránem.

Šéf katarského úřadu pro turistku Hassan Ibrahím k novému opatření dodal: „S osmdesáti národy, které mají možnost dostat vízum zdarma při příletu, je nyní Katar nejotevřenější zemí v oblasti a jsme potěšeni, že můžeme pozvat návštěvníky, aby objevili naši proslulou pohostinnost, kulturní dědictví a přírodní krásy.“

Ještě před krizí, v listopadu 2016 Katar zavedl bezplatná tranzitní víza pro všechny cestující, která jim umožňují zůstat v zemi 5 až 96 hodin.