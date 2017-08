Obžalovaní v soudní síni osobně nebyli. „Probíhalo to pomocí videokonference z věznice ve městě Van asi 400 kilometrů vzdáleném, kde sedí ve svých celách,“ uvedla Česká televize.

Markétu Všelichovou a Miroslava Farkase zadrželi na turecko-irácké hranici loni v listopadu. Turecký tisk o nich psal, že byli vycvičeni v řadách německých speciálních sil a ve francouzské cizinecké legii.

Dvojice však tvrdí, že chtěla v Iráku pomáhat civilistům a zřídit tam polní nemocnici.

Zaorálek doufá v přezkoumání



Středeční verdikt soudu je nepravomocný a obhajoba už avizovala, že využije právo na odvolání.

Kurdské milice YPG bojují v Sýrii a Turecko je jakožto odnož Kurdské strany pracujících (PKK) považuje za teroristickou organizaci.

Česká diplomacie odmítá, že by se Češi podíleli na terorismu. Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) už dříve uvedl, že doufá ve vyhoštění dvojice do České republiky. Současně naznačil, že to může trvat delší dobu.

„Rozsudek je pro mě velkým zklamáním. Bez ohledu na to je nyní potřeba udělat maximum, aby byla věc řádně přezkoumána odvolacím soudem. Pevně věřím, že soud vyšší instance vyhodnotí záležitost jinak. Z naší strany samozřejmě bude nadále pokračovat poskytování konzulární pomoci. Naše ambasáda v Ankaře je s oběma zadržovanými v pravidelném kontaktu a stejně jako dosud bude hrát aktivní roli prostředníka jak směrem k rodinám obou českých občanů v České republice, tak i ve vztahu k tureckým úřadům,“ komentoval verdikt tureckého soudu Zaorálek v tiskové zprávě.