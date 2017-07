Výměna korunních princů v Rijádu byl palácový převrat

Červnová výměna saúdskoarabského korunního prince byla palácovým pučem. S odvoláním na nejmenované arabské zdroje to uvedla agentura Reuters. Král Salmán oficiálně jmenoval korunním princem svého syna Muhammada bin Salmána na místo Muhammada bin Najífa Saúda, který byl 20 let zapojen do bezpečnostních úkolů. Důvodem výměny z 21. června mohla být princova závislost na silných lécích.