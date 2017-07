Atentátník se odpálil u vstupní brány do tábora. Kromě žen a dětí zabil i jednoho policistu a další dva strážné zranil. Podle agentury AP měl na sobě útočník ženské šaty.

K akci se zatím nikdo nepřihlásil, ale úřady mají podezření na Islámský stát, který podniká podobné útoky. Islámský stát byl vyhnán z Ramádí i Fallúdži, ale pořád drží některé řídce osídlené oblasti v západní provincii Anbár.

Náčelník místní rady v oblasti Wafa Adnan Fajhan řekl, že tábor bude příští týden uzavřen a lidé budou přestěhováni do jiného, bezpečnějšího zařízení.

Z tábora, který leží na okraji Ramádí u silnice na Bagdád, by se měli přesunout do zařízení na 18. kilometru, tedy blíže Bagdádu. Tam by měla proudit i větší pomoc.