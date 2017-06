Od 23. května do dnešního dne přišlo podle šéfa SOHR Ramího Abdala Rahmána o život 222 lidí včetně 84 dětí v provincii Dajr az-Zaur. Dalších 250 civilistů včetně 53 dětí zemřelo v provincii Rakka.

V součtu tak podle SOHR bylo při náletech koalice vedené Američany zabito 1953 civilistů, z nich 333 bylo žen a 456 dětí.

Mrtvých přibývá od Trumpova nástupu

Někteří aktivisté poukazují na to, že tragická bilance mezi civilisty stoupá od příchodu Donalda Trumpa do prezidentského úřadu, a AFP podotkla, že několik bývalých zástupců americké bezpečnosti varovalo šéfa Pentagonu Jamese Mattise, že zabíjení civilistů by mohlo mít nežádoucí efekt v nevůli místních lidí spolupracovat se spojenci.

Na pozice IS v Sýrii útočí kromě Američanů a arabských spojenců také Francouzi, Belgičané, Nizozemci, Britové a další. Němci operace podporují logisticky a také provozují pozorovací letadla. Vzdušné útoky vedou i Australané, kteří je jen dočasně pozastavili, protože Rusko koalici vypovědělo spolupráci a sdílení informací.

Spojenci současně podporují arabsko-kurdskou ofenzivu proti baště IS ve městě Rakka.