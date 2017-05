„Z Manchesteru s láskou,“ hlásá nápis na bombě Paveway IV s přípiskem u fotografie, že se jedná o pumu určenou pro bezpilotní stroj Reaper útočící v Sýrii.

Poté, co se snímek objevil na sociální síti, vznikly dohady, že se jedná o podvrh, neboť samotný přípisek mylně označoval bombu jako řízenou střelu Hellfire. Mluvčí královského letectva však pro server Daily Mail potvrdil, že je fotografie pravá.

Paveway IV guided bomb with love from Manchester inbound for Daesh.