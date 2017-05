Podle CNN buňku tvoří specialisté na chemické zbraně z Iráku a Sýrie, kteří spolu doposud nespolupracovali, prohlásil americký představitel. Podle něj působí v oblasti kontrolované Islámským státem v údolí řeky Eufrat mezi syrským městem Majádín a pohraničním iráckým městem Kaím.

Americký činitel citovaný CNN uvedl, že zmíněná oblast je nyní „v podstatě hlavním střediskem Islámského státu” vzhledem k tomu, jak velký tlak vyvíjí koalice na syrské město Rakka, považované doposud za baštu IS.

CNN citovala americké obranné zdroje, podle nichž v oblasti mezi městy Majádín a Kajm mohou být tisíce příslušníků Islámského státu či jejich sympatizantů a mohl by se tam skrývat i vůdce IS abú Bakr Bagdádí. Američtí vojenští činitelé uvádějí, že členové vedení Islámského státu postupně opouštějí Rakku a přesouvají se do měst dále na jih při řece Eufrat, jako je Majádín či Dajr az-Zaur.

Chemii používali i v minulosti



„Víme, že přesouvají velkou část velení a podle předpokladů také technické a plánovací experty z Rakky,” řekl CNN mluvčí Pentagonu Adrian Rankine-Galloway.

Mluvčí vojenské koalice vedené Spojenými státy Ryan Dillon zprávu o shromažďování expertů Islámského státu na chemické zbraně nepotvrdil, poukázal ale na případy chemických útoků z minulosti: „Viděli jsme, že Islámský stát již v minulosti použil chemické látky. Víme, že chtějí chemické zbraně použít.”

Vojenští experti CNN řekli, že od 14. dubna bylo v oblasti západního Mosulu, o který teď irácké jednotky intenzivně bojují s ozbrojenci Islámského státu, zaznamenáno více než 15 útoků chemickými zbraněmi. Chemické zbraně Islámského státu ale podle vojenských expertů nejsou tolik účinné a na bojišti jsou méně ničivé než konvenční výbušniny.

Plyn v Mosulu



IS používá chlor a yperit jak v náplních minometných granátů, tak v nastražených náložích, u nichž jsou součástmi lahve od limonád naplněné chemikáliemi.

Vojáci z elitní jednotky rychlé reakce, které postupují na severozápadě Mosulu, čelí chemickým útokům od poslední dubnové dekády. „Prvnímu plynovému útoku jsme čelili na začátku dubna,“ řekl listu podplukovník Muhannad. Tehdy se přesouvali západním předměstím Sabra, když je zasáhly minometné granáty.

Následky chemického útoku



„Jeden z granátů dopadl 20 metrů od vozidla. Neslyšel jsem velkou explozi, ale viděl něco, co vypadalo, jako když se vylije na zem olej. Stoupal z toho žlutý dým. Páchlo to po česneku. Dopady byly vážné. Po čtyřech hodinách jsme museli poslat 15 mužů do nemocnice. Pět jich bylo vážně zraněných, jeden zemřel,“ dodal podplukovník. Dva jsou stále v nemocnici.

Jedním ze zasažených byl poručík Muntasar Džazaír, který řekl: „Když jsme začali postupovat, začali používat chemické zbraně. Daíš (arabský akronym IS) na nás odpálil minometné granáty a viděli jsme žlutý dým. Začal jsme se cítit zmatený.“

Od té doby se stala jeho jednotka terčem plynového útoku desetkrát. Velitel neřekl, kolik mrtvých si plyn vyžádal, protože útokům čelily i policejní protiteroristické jednotky. Irácké velení vybavilo vojáky plynovými maskami. Zasažené ošetřují v americké polní nemocnici mimo Mosul.

Kromě granátů používají radikálové ještě jeden způsob plynových útoků. Kladou láhve od limonád plné chemikálií blízko postupujících jednotek. Odpálí je a rychle utíkají pryč.

„Plyn z jedné nádoby se rozšíří po celé čtvrti,“ řekl sapér Madžíd Nadžíd.

„Daíš používá chemické zbraně, protože v bitvě prohrává. Použijí ho i ve Starém městě, v jejich poslední pevnosti,“ dodal podplukovník Muhannad.