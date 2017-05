Opancéřované buldozery používá irácká armáda při boji v ulicích Mosulu k odstraňování barikád a zátarasů i k odhrnování aut a jejich vraků stejně, jako to činí izraelská armáda při akcích v pásmu Gazy. Jsou považovány za jednu z nejúčinnějších zbraní.

Mobilní telefon připojený k náloži v Mosulu

FOTO: Alaa Al-Marjani, Reuters

Poté, co irácká armáda v lednu osvobodila po čtyřech měsících bojů východní část druhého největšího iráckého města, v půlce února zahájila operaci s cílem ovládnout i jeho západní část. Postupně se jí podařilo proniknout od jihu do města, uzavřít jeho obklíčení a postupovat k centru, část ale stále drží bojovníci IS.

Snaha osvobodit Mosul do konce května

Irácký armádní mluvčí Jahjá Rasúl v úterý oznámil, že Islámský stát drží už jen deset procent rozlohy města na západním břehu řeky Tigris, oblast Starého města. Podle mluvčího mezinárodní koalice proti IS Johna Dorriana jsou radikálové ve městě zcela obklíčeni a „na pokraji totální porážky”. Podle vojenských velitelů, na něž se odkazuje agentura Reuters, se irácká vláda snaží dosáhnout vítězství do muslimského postního měsíce ramadánu, který letos začíná 27. května. Je ovšem otázkou, zda uspěje, i když byla odložena operace s cílem ovládnout Havídžu. Zahájena bude až po ovládnutí Mosulu a vyčištění oblasti kontrolované IS v provincii Anbár, uvedl guvernér provincie Kirkúk Nadžmadín Karim.

Kouř po minometném přepadu v Mosulu

FOTO: Alaa Al-Marjani, Reuters

V centru jsou úzké uličky, které hrají do karet obráncům. Podle listu The Daily Telegraph nelze vyloučit, že IS použije i chemické zbraně. Mnozí vojáci mají s sebou plynové masky. Mnoho z ulic je zaminovaných, jak viděl reportér AFP, který byl ve vozidle iráckých protiteroristických sil. Viděli před sebou plácek, ke kterému směřovali uprchlíci. „Koukejte, je to zaminované. Jděte kolem po stranách,“ křičel na ně střelec z věže.

Čeká se vlna uprchlíků

Ve městě zůstává ještě asi čtvrt miliónu civilistů, z nichž většina by mohla chtít utéci.

„Vzhledem k tomu, že boje nabírají na intenzitě a posouvají se směrem k mosulskému Starému městu, očekáváme, že z města uteče až 200 000 lidí,” uvedla koordinátorka humanitární pomoci OSN v Iráku Lisa Grandová. Dodala, že od počátku ofenzivy irácké vládní armády, jež byla s podporou Spojených států zahájena v polovině loňského října, z města odešlo přes 700 000 civilistů.

Lidé prchající z Mosulu

FOTO: Alaa Al-Marjani, Reuters

Před závěrečnou ofenzívou koaliční letadla shazovala letáky, aby se civilisté nepřemisťovali v automobilech, aby nebyli považováni za džihádisty, kteří používají auta naložená výbušninami k sebevražedným atentátům. „Letadla budou útočit na každý vůz, který se pohne v ulicích čtvrtí Starého města od večera 15. května až do osvobození,” píše se v letácích podle agentury Reuters.

Mezi uprchlíky se však mohou skrývat i bojovníci IS. „Když šla včera kolem žena, nechala na ulici igelitovou tašku. Když jsme tašku prohledali, našli jsme v ní oděv IS, ruční zbraň a nůž. Možná to nebyla žena,“ řekl jeden z vojáků reportérovi AFP.

Druhé největší město Iráku Mosul ovládli džihádisté z IS v červnu 2014, kdy z tamní velké mešity vůdce IS abú Bakr Bagdádí vyhlásil na ovládaných územích Iráku a Sýrie chalífát.