„To, že dostal takový obnos jen na základě tvrzení, že je nevinný, a prchl do Sýrie, to je plivanec do tváře daňových poplatníků. Ministerstvo vnitra musí vysvětlit, jak je možné, že se vzhledem k jeho stykům s islámskými teroristy dostal tak snadno ze země,“ řekl britskému listu poslanec John Pugh za liberální demokraty.

Padesátiletého konvertitu, jenž se do roku 1994 jmenoval Ronald Fiddler, z teroristického útoku usvědčil snímek, který byl pořízen těsně předtím, než se v Mosulu odpálil. Informoval o tom deník The Daily Mail.

Jamal Udeen Al-Harith (Ronald Fiddler) a British #ISIS suicide bomber was freed from Guantanamo, paid £1million in compensation pic.twitter.com/QrTyMlKZsq — Dr. Basil Hussein (@drbasilh) February 22, 2017

Před útokem

Američané Al-Haritha lapili v roce 2002 v Afghánistánu a poslali ho do věznice Guantánamo, což je americké detenční zařízení na Kubě určené právě pro osoby podezřelé z terorismu. Ty tam mohou být vězněny celé roky, aniž by proti nim bylo vzneseno jakékoliv obvinění.

Náboženská dovolená

Britský občan tvrdil, že byl v Afghánistánu zajatcem Tálibánu. Do oblasti prý přicestoval na „náboženskou dovolenou“. Tehdejší britský premiér Blair a ministr vnitra David Blunkett usilovali o jeho propuštění a po dvou letech dosáhli svého.

Jamal Udeen al-Harith se mohl vrátit na území Spojeného království a jako omluvu dostal od Británie v přepočtu 32 miliónů korun. Nejednalo se o odškodnění v pravém slova smyslu. Součástí dohody údajně bylo, že bude mlčet o praktikách, které se na Guantánamu používaly nebo stále ještě používají, tvrdí Daily Mail.

„Je to skandální. Tolik ujištění od Tonyho Blaira, že tenhle extremista nepředstavuje bezpečnostní riziko. Jednoznačně byl hrozbou pro Británii a bezpečnost obecně. Je to o to horší, že dostal kompenzaci milión liber na základě Blairova mylného úsudku, že je nevinný,“ řekl britskému listu konzervativní poslanec Tim Loughton.

Když byl Jamal Udeen al-Harith propuštěn, tehdejší ministr vnitra prohlásil, že „nikdo, kdo byl propuštěn z Guantánama, nebude bezpečnostním rizikem pro Británii“. Harith ale v roce 2014 uprchl do Sýrie, kde se přidal k tzv. Islámskému státu. Rok nato se přesunul do Iráku, kde se podle Daily Mailu snažil přesvědčovat mladé džihádisty, aby se vraceli do Evropy.

Prosili jsme aspoň o práva zvířat



Krátce po svém propuštění al-Harith v rozhovoru pro britský bulvární deník Mirror popsal podmínky, v jakých byl vězněn. Američtí a britští agenti ho podle jeho slov vyslýchali až dvanáct hodin denně. Bili ho a psychicky týrali, což podle něj bylo mnohem horší.

„Spočívalo to v tom, že vás chtěli dostat psychologicky. Bití nebylo ani zdaleka tak hrozné jako psychické týrání. Po chvíli jsme už přestali žádat lidská práva. Prosili jsme o zvířecí práva,“ líčil al-Harith v rozhovoru pořízeném v roce 2004.