Izraelská armáda dosud nepotvrdila nálet, který podle Palestinců byl nejspíše odvetou na středeční útok v podobě odpálení několika raket ze Sinajského poloostrova v Egyptě na izraelské letovisko Ejlat při Rudém moři.

V přístavním městě se rozezvučely sirény varující před útokem a obyvatelé říkali, že slyšeli několik výbuchů. Obětem na životech, zraněním či škodám na majetku ale zabránil obranný protiraketový štít Iron Dome (Železná klenba). Ten rakety zlikvidoval ještě před dopadem.

Footage out of #Eilat as several projectiles are fired towards #Israel's southern resort city which borders #Jordan and #Egypt's #Sinai pic.twitter.com/q8xpN0Tf14