V posledních několika dnech se vrátilo 2200 rodin do obytné čtvrti Hanano. „Lidé přicházejí do východního Aleppa, aby se podívali na své obchody a domy, aby se přesvědčili, že budova ještě stojí a dům nebyl vyrabován, aby viděli, zda by se mohli vrátit,“ řekl Málik.

K návratu je kvůli aktuálnímu počasí a situaci ve městě nijak nepovzbuzuje: „Je tu extrémně chladno. A domy lidí, kteří se vracejí, nemají okna ani dveře, ani vybavení kuchyně.“

Pro přežití lidí je klíčová pomoc. OSN navrátilcům pomáhá, aby mohli vždy žít alespoň v jedné místnosti. Poskytuje jim matrace, spací pytle a fólie na zakrytí vyražených oken.

Syrští kluci u vozíku s barely na vodu v Aleppu

FOTO: Reuters

Hanano bylo jednou z prvních čtvrtí ve městě, kterou ovládli vzbouřenci v roce 2012, a také první, kterou vládní vojska při ofenzívě ve městě ovládala v prosinci.

Podle Málika je ale nejdůležitější zajistit lidem teplo a jídlo. Partnerské organizace podporované OSN poskytují teplá jídla dvakrát denně 21 000 lidem a chleba 40 000. Už 1,1 miliónu lidí má opět přístup k pitné vodě v lahvích, cisternách, sudech nebo ze studní. Mobilní kliniky poskytly očkování proti obrně 10 000 dětí.