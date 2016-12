„Víte, kdo se choval nejkrutěji? Zahraniční bojovníci. Pokaždé se tvářili, že jsou zbožnější než my, a donášeli na ostatní bojovníky, na civilisty, na Syřany. Tito cizinci způsobili mnoho utrpení,“ prohlásil 30letý Syřan, který před válkou u Aleppa obchodoval s obilovinami.

Britskému novináři řekl, že ho nepřekvapilo, že se právě z britských dobrovolníků rekrutovala skupina, která v čele s tzv. Džihádistou Johnem věznila a stínala hlavy západním rukojmím. „Tyto lidi jste nikdy neviděli v přední linii, vždycky se snažili dostat do bezpečnostní služby, aby mohli mučit a trestat lidi,“ řekl.

Spousta členů IS podle něj nesouhlasila s brutálními vraždami zajatců a civilistů, i když nezakročila.

„Mnoho lidí s tím nesouhlasilo, to je to hlavní, proč jsme odešli. Překroutili šaríu a trestali lidi, zatímco se měli věnovat boji s Asadem. Viděl jsem, jak dvěma ženám v Dajr az-Zauru usekli hlavu, protože to prý byly čarodějnice. Byl to šok a bylo mi jasné, že to jde s kopce, lidi je nenáviděli,“ popsal Syřan.

Zavraždit prý bylo snadné



On sám ale také zajatce zabíjel a netají se s tím. „Když jsem zastřelil prvního šíitu, bylo to snadné. Klečel přede mnou a brečel. Byl to velký chlap a celý se třásl. Říkal jsem si: Proč brečíš, sám jsi vrahem a budeš mít rychlou smrt. Jenom jsem zmáčkl spoušť a bylo po všem. Žádnou lítost jsem necítil, ani hrdost. Jen jsem dělal svoji práci,“ vylíčil.

Abú Mutassim se k IS připojil až nějaký čas poté, co pozdvihl zbraň proti prezidentovi Bašárovi Asadovi, který v atmosféře tzv. arabského jara nasadil na protivládní demonstranty armádu s těžkou technikou. Dvě skupiny, k nimž se abú Mutassim přidal, se postupně rozpadly, a on se pak připojil k IS jako k dobře zorganizované a vyzbrojené skupině.

Dnes už abú Mutassim nenosí dlouhý vous a uniformu IS vyměnil za džíny a tričko s baseballovým motivem. Během setkání s reportérem Kimem Senguptou v Džarábulusu, který nyní kontroluje Turecko, si liboval, že může zase volně kouřit.

Krev mají na rukou všichni



Válku komentoval s upřímností a ironií. „Když posloucháte všechny lidi, co od IS odešli, tak máte pocit, že celou dobu jen vařili nebo řídili auto. To jsem netušil, že jsme měli tolik kuchařů a řidičů! To by mě zajímalo, proč jsme si neotevřeli restaurace a taxislužbu,“ prohlásil.

Už vážněji doplnil, že válečných zločinů se v Sýrii dopouštěli všichni, i když připouští, že je stále potřebovat rozlišovat, kdo co udělal, do jaké míry zacházel a jak často.

„Všechny strany zabíjely. Stovky civilistů zabila americká, ruská a britská letadla, Bašárovi lidé prováděli masakry, a co ty hrozné věci ze strany bojovníků podporovaných Evropou a Amerikou? Pamatujeme si jednoho, který jedl lidské tělo, že?“ pronesl na adresu velitele sil považovaných za umírněné, který na videu pojídal vnitřnosti zabitého Asadova vojáka.