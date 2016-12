Jde o první porušení klidu zbraní, jehož garanty jsou Rusko a Turecko. Na většině míst ale podle dosavadních informací boje utichly.

Podle SOHR příměří porušili povstalci v západosyrské provincii Hamá a obsadili část území, kterou měla před tím pod kontrolou vládní vojska. Podle mluvčího povstalecké skupiny Džajš al-Nasr Muhammada Rašída vládní vojska naopak klid zbraní porušila ostřelováním území kolem dvou vesnic v jižní části provincie Idlíb, která s provincií Hamá sousedí.

Střelba byla krátce po půlnoci místního času slyšet také v jihosyrských provinciích Dará a Kunajtra, uvedla SOHR, která sídlí v Londýně, situaci v Sýrii ale monitoruje pomocí sítě místních aktivistů.

Útočilo také ruské letectvo. U Al-Bábu, které obléhají turecké síly, provedlo tři nálety na pozice Islámského státu. Ten ovšem k příměří nepřistoupil. Současně se jedná o první pomoc Rusů Turkům v Sýrii. Letecké operace Ruska v oblasti byly poprvé hlášeny ve čtvrtek.

Jednání o míru už v lednu?



Na příměří, které začalo platit o půlnoci místního času (ve čtvrtek 23:00 SEČ), se dohodli protivládní povstalci s režimem syrského prezidenta Asada. Zatímco rebely podporuje Ankara, Moskva je spojencem damašského režimu. [celá zpráva]

Součástí příměří nejsou teroristické organizace, jako jsou Islámský stát (IS) či Fronta dobytí Sýrie (dříve známá jako An-Nusra), ani milice syrských Kurdů YPG. Ujednání se syrskou vládou ale podpořily největší opoziční skupiny.

Válka v Sýrii zuří již téměř šest let. Podle posledních údajů si vyžádala více než 300 000 obětí. Rusko by rádo už na leden do kazašské Astany svolalo mírové rozhovory. Všechny dosavadní pokusy o příměří ztroskotaly.