11. září 2001: Záběry jeho zkrvavené tváře tehdy obletěly svět

Bylo 8:46 ráno 11. září 2001 a Tom Canavan se zrovna účastnil konferenčního hovoru ve 47. patře severní věže Světového obchodního centra v New Yorku, když do ní narazilo letadlo. Canavan ve snaze uniknout byl v troskách v podstatě pohřben zaživa, smrti unikl jen o vlásek. Se zakrvácenou hlavou tehdy krátce promluvil s novináři. Nyní, dvacet let poté, pro agenturu Reuters na událost zavzpomínal.