Venezuelská opozice ztrácí podporu, oslabuje ji korupční skandál

Guaidó na skandál desítky poslanců v úterý reagoval prohlášením, že parlament, jehož je předsedou, ustaví komisi k vyšetření této kauzy. Zdůraznil, že režim Nicoláse Madura a jeho předchůdce Huga Cháveze „za 20 let nevyšetřoval žádný korupční skandál” svých členů.

Podporu Guaidó ztrácí také v ulicích, kam se mu minulý měsíc nepodařilo dostat větší počty lidí na protivládní protesty. Důvodem je podle analytiků frustrace z toho, že změna režimu stále nepřichází, i to, že lidé v této krizí sužované zemi mají existenční starosti.

Ani politoložka Reyesová už nevěří v to, v co věřila před deseti měsíci. „Mnozí si tehdy mysleli, že pád Madurovy vlády je nevyhnutelný... Ti skeptičtější, včetně mě, ho očekávali v řádu týdnů,” řekla Reyesová deníku The Washington Post. „Nyní se zdá, že nejenže Maduro zůstane u moci, ale že Guaidó navíc ztrácí podporu,” dodala.