V torontské nemocnici odmítli pacienta v bolestech, měl vzácnou nemoc

Když Pontone dorazil v dubnu 2018 do nemocnice Humber River, stěžoval si na hrozné bolesti nohou. Současně ale uvedl, že sedm let trpí bipolární poruchou. I když uvedl, že díky lékům ji už sedm let zvládá, poslali ho k psychiatrovi. Po vyšetření u psychiatra byl propuštěn . Když odcházel, upadl a zůstal na čtyřech.