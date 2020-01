USA chtěly kromě Sulejmáního zabít i velitele Kuds v Jemenu, napsal The Washington Post

I když některá média psala, že Šahláí je po smrti, američtí představitelé to popřeli.

Pentagon monitoroval průběh obou útoků a chystal se o nich informovat zároveň, pokud by byly úspěšné. Útoky na Sulejmáního a Šahláího byly naplánovány současně, ale jemenská akce nebyla kvůli nezdaru oznámena. To neznamená, že se nemůže v budoucnu opakovat, řekly listu The Washington Post jeho zdroje.