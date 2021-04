U Minneapolisu zastřelila policie černocha, propukly protesty

Podle policie byl na řidiče vydán zatykač. Když se ho policisté pokoušeli zatknout, muž nastoupil zpátky do vozu a rozjel se. Jeden z policistů pak po něm střílel. Auto minulo několik bloků, než narazilo do dalšího vozidla. Zraněna byla spolucestující, která musela být převezena do nemocnice. Lidé z druhého vozu zraněni nebyli.