Tři děti žily v Houstonu rok s mrtvolou bratra

Co vedlo k tomu, že policisté nalezli zanedbané a opuštěné děti v bytě nedaleko Houstonu, tamější policie nesdělila. Pouze to, že v bytě objevili děti ve věku od 7 do 15 let a ve vedlejším pokoji byly ostatky devítiletého chlapce. Nejstarší hoch uvedl, že mrtvola chlapce byla v pokoji rok. „Zdá se, že ostatky tam byly už dlouho. Zdůrazňuji delší dobu,“ uvedl šerif Ed Gonzalez.