Rekordní pornoherec má další problém, hrozí mu 250 let za mřížemi

Sedmašedesátiletému Jeremymu doposud hrozilo v případě usvědčení 90 let za mřížemi, prakticky tedy doživotní trest. Prokurátoři v Los Angeles nyní přišli s dalšími 20 případy znásilnění a sexuálního násilí, kterého se měl pornoherec dopustit od roku 2004 na dalších 13 ženách ve věku od 15 do 54 let. K poslednímu případu mělo dojít v Hollywoodu letos na Nový rok, informoval server BBC.