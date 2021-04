Vyšetřovatelé Kellnerovy nehody zkoumají elektroniku a vysílačku vrtulníku

Johnson ve středu řekl, že jediný člověk, který nehodu přežil, snowboardista David Hortváth dal najevo zájem o okolnostech neštěstí vypovídat, napsal portál Anchorage Daily News. Podle Johnsona z NTSB je sice ochotný vypovídat, ale zatím toho není schopen. „Zřejmě to chvíli potrvá,” cituje Anchorage Daily News Johnsona.

Vrak havarované helikoptéry byl převezen do Anchorage, kde ho zkoumá dvanáctičlenný tým vyšetřovatelů. Johnson portálu Alaska´s News Source řekl, že se jim podařilo získat část elektroniky k palivovému systému vrtulníku. Na ní se ukládají data o tlaku, rychlostech a teplotách. Tyto informace by mohly pomoci při vyšetřování, a tak NTSB tuto elektroniku poslal výrobci vrtulníku do Francie k další analýze.