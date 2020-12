Miliony Američanů jsou bez podpory, Trump nepodepsal stimulační balík

Podle budoucího prezidenta Joea Bidena Trump svým postojem „rezignoval na svoje povinnosti” a vystavil miliony Američanů finanční nejistotě. Na mimořádnou podporu v nezaměstnanosti, kterou ustavil dřívější stimulační balíček, spoléhalo asi 14 milionů lidí. Se sobotní půlnocí rovněž vypršela zvláštní ochrana před vystěhováním v případě neschopnosti platit nájem či splátky hypoték.



Trumpův postoj představuje vážný problém také pro chod federální vlády. Záchranný koronavirový balík je totiž přidružen k návrhu federálního rozpočtu na příští rok ve výši 1,4 bilionu dolarů (30 bilionů korun). Ten musí vstoupit v platnost do pondělní půlnoci, jinak začnou federální úřady fungovat v omezeném rozpočtovém režimu. Kongres by do té doby mohl schválit týdenní provizorní rozpočtové opatření, jako již učinil v první polovině prosince, nezbývá mu na to však příliš mnoho času.