Krvavé bitky, rabování. Peru zachvátily ostré protesty kvůli drahým palivům

Kabinet vyhlásil zákaz vycházení od úterních dvou hodin ráno do půlnoci (9:00 až středečních 7:00 SELČ), a to „aby ochránil základní práva lidí“, jak řekl v televizním projevu několik hodin před začátkem zákazu Castillo.

Protesty vypukly už minulý týden ve venkovských oblastech země, od té doby se však začaly šířit do dalších částí Peru. Postupně se na některých místech vyhrocují, při potyčkách s policisty podle vlády zemřeli nejméně čtyři lidé. Ve městě Ica na jihu země protestující zapalovali mýtné brány a útočili na strážce pořádku.

Někteří farmáři a řidiči kamionů minulý týden zablokovali dálnice vedoucí do Limy, což v metropoli vedlo k náhlému zvýšení cen potravin a v některých případech i k rabování obchodů.

Demonstrace jsou podle agentury Reuters nepříjemná realita pro levicového prezidenta Castilla, který byl před nástupem do funkce farmářem a učitelem a do úřadu se loni dostal díky velké podpoře chudšího venkovského obyvatelstva. Jeho oblíbenost ale rychle opadla, a to i na venkově, nyní se celostátně pohybuje kolem 25 procent. Castillo již překonal dva pokusy o odvolání z funkce a mnohokrát obměnil svůj kabinet.