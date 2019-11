Kněží v Argentině obtěžovali neslyšící děti, dostali čtyřicetileté tresty

Argentinský soud poslal do vězení dva kněze za sexuální obtěžování neslyšících dětí v katolické škole. Nicola Corradi byl odsouzen na 42 let a Horacio Corbacho na 45 let. Obtěžování dětí se podle agentury AP událo mezi lety 2004 až 2016 ve škole pro neslyšící a sluchově postižené na severozápadě Argentiny. Oběťmi bylo deset tehdejších studentů školy.