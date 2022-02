Blinken se sejde s Lavrovem za podmínky, že Rusko do té doby nenapadne Ukrajinu

V rozhovoru s ruskou televizí Dožď ministr řekl, že USA už v minulosti uvedly, že jsou připraveny jednat o tom, co lze udělat pro posílení bezpečnosti všech – Ruska, USA i Evropy. "Máme se setkat (s Lavrovem) dvacátého čtvrtého, koncem příštího týdne v Evropě. Předpokládá to ale, že Rusko do té doby nezaútočí na Ukrajinu," sdělil Blinken.