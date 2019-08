Novinky

Jednadevadesátiletá Ethel Kennedyová, která je vdovou po Robertovi Kennedym, k úmrtí uvedla, že „svět je nyní o něco méně krásný”. Ethel a Robert Kennedyovi měli 11 dětí, Saoirse byla dcerou Courtney Kennedyové Hillové, jež byla Etheliným pátým potomkem.

Ethel Kennedyová má za sebou sérii rodinných tragédií. Její manžel Robert Kennedy, který byl stejně jako jeho starší bratr ve vrcholné politice, podlehl atentátu. Prezident John F. Kennedy se stal obětí jiného atentátu roku 1963. Vedle ztráty manžela po jeho zavraždění v roce 1968 přišla také o dva syny. David zemřel v roce 1984 na předávkování ve věku 28 let a Michael se zabil po nehodě na lyžích v roce 1997.

U těla našli metadon



Ve čtvrtek ve 14:30 byla zavolána do sídla Kennedyů v Massachusetts záchranka, potvrdili hasiči z okresu Hyannis. Její člen David Webb řekl CNN, že ze sídla byl převezen člověk do nemocnice Cape Cod. Stav pacienta nebyl schopen potvrdit, není tedy jasné, zda byla Kennedyová prohlášena za mrtvou už v domě, nebo až v nemocnici.

Žalobkyně Tara Miltimorová však řekla: „Dnes odpoledne policie z Barstable zasahovala v Hyannis Portu kvůli nezaviněné smrti. Její příčina se vyšetřuje.“

O možnosti předávkování se zmínil i zdroj z vyšetřování. Stanici Boston25News řekl, že poblíž těla dvaadvacetileté ženy byl nalezen metadon, což je náhražka za heroin.

Law Enforcement Source: Methadone found near 22 year old woman who died at Kennedy compound today Boston — Ted Daniel (@tvnewzted) 2. srpna 2019

Rodina ke smrti uvedla: „Naše srdce byla otřesena ztrátou milované Saoirse. Byla plná naděje, příslibů a lásky. Starala se o přátele a o rodinu. Vášnivě se věnovala lidským právům a posílení práv žen. Našla velké potěšení v dobrovolnické práci po boku původních obyvatel Mexika při stavbě škol.“

Saoirse Kennedyová Hillová jako dítě pokládá bílou růži k hrobu dědečka

FOTO: Hillery Smith Garrison, ČTK/AP

Před třemi lety však vnučka Roberta Kennedyho otevřeně psala o duševní nemoci a bojích s depresemi i o pokusu o sebevraždu v době studií. Zmiňovala i sexuální napadení ze strany někoho, koho znala a měla ho ráda: „Udělala jsem to nejhorší, co může oběť udělat. Předstírala jsem, že se to nestalo. Bylo toho všeho na mě moc a pokusila jsem si vzít život.“

V roce 2016 během studií naspala do školních novin Deerfield Scroll: „Má deprese má kořeny na počátku druhého stupně a bude mne provázet celý život. Ačkoli jsem většinou byla veselé dítě, trpěla jsem návaly hlubokého smutku, které jsem cítila jako těžký kámen na své hrudi.“