Strůjce útoků z 11. září dal najevo ochotu vypovídat výměnou za život

Pětapadesátiletý Chálid šajch Muhammad, který byl zřejmě hlavním strůjcem útoků na New York a Washington z 11. září 2001, by mohl být ochoten vypovídat výměnou za to, že nebude čelit trestu smrti. Těžit by z toho mohly rodiny obětí, které žalují Saúdskou Arábii kvůli údajnému zapojení do útoku, uvedla stanice CNBC. Právě zástupci těchto rodin se na Muhammada obrátili.