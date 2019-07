Novinky

Starosta Lizandro Condori Castro popsal agentuře Reuters situaci: „Napřed to vypadalo jako mrak, jako když sněží. Přicházelo to ze severovýchodu z peruánské strany a mělo to dopad na celou oblast Santiaga de Machaca. Všech 104 obcí bylo postiženo. Zasaženy byly pastviny, lidé, zvířata i pole.“

Bolivijci si kvůli sopečnému dýmu nasadili roušky.

FOTO: David Mercado, Reuters

Estela Espejová si stěžovala: „Včera odpoledne to bylo jako prach, ale ráno tu byl pach síry. Dýchali jste síru. Boleli nás oči.“

Lidi proto nosili roušky a snažili se odstranit popel z aut i věcí.

Bolivijec smetá sopečný popel ze svého auta

FOTO: David Mercado, Reuters