Nyní za ním stojí 72 procent voličů pravice. U demokratů naopak Trump přišel o dvě procenta podpory. Analytik David Axelrod očekává, že do voleb v roce 2020 bude Trump v této rétorice pokračovat, protože je přesvědčen, že mu to přinese výhody.

Prezident o víkendu dopo­ručil kritičkám své politiky z řad demokratických poslankyň, aby z USA odjely do zemí svého původu, když se jim ve Spojených státech nelíbí.

....and viciously telling the people of the United States, the greatest and most powerful Nation on earth, how our government is to be run. Why don’t they go back and help fix the totally broken and crime infested places from which they came. Then come back and show us how....