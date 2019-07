Trump o víkendu doporučil kritičkám své politiky z řad demokratických poslankyň, aby z USA odjely do zemí svého původu, když se jim ve Spojených státech nelíbí a řešily problémy tamních zemí. I když je nejmenoval, bylo jasné, že jeho útoky mířily na černošku Ayannu Pressleyovou, Alexandriu Ocasiovou-Cortezovou s portorickými kořeny, Ilhanu Omarovou, která je původem ze Somálska a je silně protiizraelská, a Rashidu Tlaibovou, jež má rodinu v Palestině. Jen Omarová se přitom narodila mimo území USA. Výroky prezidenta vyvolaly bouřlivou kritiku demokratických politiků a liberálních médií, které je označily za rasistické.

....and viciously telling the people of the United States, the greatest and most powerful Nation on earth, how our government is to be run. Why don’t they go back and help fix the totally broken and crime infested places from which they came. Then come back and show us how....