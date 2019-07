ČTK

Zástupci elektrárenské společnosti Con Edison uvedli, že dodávky proudu, které byly přerušeny před 19:00 místního času (dnes před 01:00 SELČ), se podařilo obnovit před půlnocí.

Hasiči uvedli, že požár, který propukl na ulici West 64th Street, zasáhl stovky tisíc odběratelů ve 30 blocích od náměstí Times Square až po 72. ulici a Broadway.

Návštěvníci divadel byli nuceni vyjít na ulici, na Times Square potemněly obří velkoplošné obrazovky, provoz metra se téměř zastavil. Výpadek elektřiny postihl večer mimo jiné i komplex Rockefeller Center. v Madison Square Garden byl přerušen koncert se zpěvačkou Jennifer Lopezovou. Arena byla evakuována.

Někteří účinkující z muzikálu Come From Away uspořádali improvizované představení pro zklamané návštěvníky jejich divadla přímo na ulici, uvedla AP.

Podle AP výpadek přišel na výročí blackoutu z roku 1977, kdy zůstala bez proudu většina New Yorku.