ČTK

Na některých místech v metropoli a okolí napršelo během hodiny i přes deset centimetrů. Přes osm centimetrů během hodiny napršelo na Reaganově letišti ve virginském Arlingtonu, které leží nedaleko centra Washingtonu.

Americká Národní meteorologická služba (NWS) k naměřené hodnotě na Reaganově letišti uvedla, že je to nový rekord. Ten dosavadní byl z roku 1958, kdy během hodiny napršelo 5,6 centimetru.

Thanks to a heavy rainstorm in D.C., the White House's basement is flooded https://t.co/JB8Mz2W1tN pic.twitter.com/CLdOOITYxu — TIME (@TIME) 8. července 2019

Kvůli lijákům se potýkala s problémy vedle letiště také místní železnice, kde vlaky nabíraly zpoždění. Zmatek panoval i na silnicích. Ve Washingtonu hasiči pomáhali dostat se ze zaplavených aut asi dvěma desítkám lidí, dalších více než pět desítek výjezdů ohlásili hasiči z virginského okresu Fairfax, který s metropolí sousedí.

Záplavy ve Washingtonu

FOTO: Alex Brandon, ČTK/AP

Vodu z Bílého domu odsávali vysavačem



Ve Virginii se rozvodnila říčka Cameron, která je přítokem řeky Potomac protékající Washingtonem. Hladina Cameronu se podle NWS během 30 minut zvýšila o dva metry.

Silné deště způsobily v ulicích Washingtonu záplavy.

FOTO: Alex Brandon, ČTK/AP

Voda z lijáků se dostala i do podzemních prostor Bílého domu, které slouží jako tiskové středisko. Ve sklepě se tvořily kaluže, které personál sídla prezidenta Spojených států odsával vysavačem. Portál The Hill poznamenal, že to není poprvé, neboť voda při průtržích mračen do sklepení Bílého domu proniká často.