Novinky

FAA o problému při simulacích informoval na Twitteru: „Proces FAA je navržen, aby objevil a upozornil na potenciální rizika. FAA nedávno zjistil možné riziko, s nímž se musí Boeing vypořádat.”

Úřad o typu problému neinformoval, ale při simulacích testuje přepracovaný software automatického systému vyrovnávání letu MCAS, který při příliš prudkém stoupání sklápěl nos letadla dolů. Zasahoval však i na základě chybných údajů od snímače úhlu náběhu AoA, což vedlo ke dvěma haváriím v Indonésii a Etiopii a následnému celosvětovému zákazu provozu. [celá zpráva]

Agentura Reuters uvedla, že při simulacích, kdy byl systém MACS aktivován, trvalo srovnání letu déle, než se čekalo. Jiné zdroje ale uváděly, že problém se týkal výpočetní kapacity procesoru, která nedostačovala. Zdroje televize ABC uvedly, že problém se netýká přímo systému softwaru MCAS, ale je spojen s celým systémem STS, který řeší přetažení, kdy hrozí ztráta vztlaku. Ten se automaticky spouští při startu a přistání a mění nastavení trimmeru, což je malá ploška na výškovém kormidle, která mění charakteristiku letu a také mění síly v řízení.

U.S. regulator cites new flaw on grounded Boeing 737 MAX https://t.co/NPu2GrUyfV pic.twitter.com/bkBCwrQRjH — Reuters Top News (@Reuters) 27. června 2019

Výrobce se k problému nevyjádřil, uvedl pouze: „Úzce spolupracujeme s FAA, aby se verze MAX vrátila do bezpečné služby.“ Je přesvědčen, že by úprava softwaru měla stačit, ale FAA se míní zaměřit i na otázky konstrukce. Objevily se spekulace, že stroj není dobře navržen, protože úspornější motory o velkém průměru změnily jeho aerodynamické vlastnosti a posunuly těžiště, což byl důvod, proč se implementoval systém MCAS. Ten zasahuje i do nastavení trimmeru výškového kormidla, a občas takovým způsobem, že už s ním není možné manipulovat ručně, protože jsou síly v řízení příliš velké.

Rozpracované Boeingy 737 MAX-8 v továrně v Rentonu

FOTO: Lindsey Wasson, Reuters

Stroje Boeing 737 MAX nesmějí po dvou haváriích, které si vyžádaly celkem 346 obětí, létat. K oběma haváriím přispěl systém MCAS, který zasahoval opakovaně do řízení stroje a sklápěl noc letadla dolů.

FAA v květnu naznačil, že by mohl schválit provedené změny koncem července. První letové testy s upraveným systémem se měly konat na začátku července. [celá zpráva] Spekulovalo se, že by se stroje mohly do služby vrátit již v srpnu, ale ještě před objevením nového problému se datum odsunulo na později. Aerolinky United už oznámily, že nepočítají s návratem typu do provozu před začátkem září.

United Airlines extends 737 MAX cancellations until Sept. 3 https://t.co/OL0Vi7IokO pic.twitter.com/przYJZHc8z — Reuters Top News (@Reuters) 26. června 2019

V posledním tweetu se k datu návratu FAA nevyjádřil, uvedl jen: „FAA zruší zákaz (letů), když budeme považovat letadlo za bezpečné. Pokračujeme ve zkoumání softwarových modifikaci MCAS, které udělal Boeing, a stále vyvíjíme nutné požadavky na výcvik. Reagujeme i na doporučení od Poradního technického výboru.“

FAA se snaží prověřit bezpečnost typu do nejmenších detailů, protože čelí kritice, že certifikací šel Boeingu příliš na ruku a předal mu příliš velké pravomoci. [celá zpráva]

Piloti už podali na Boeing žalobu, ve které je zmiňován i přístup FAA. [celá zpráva]