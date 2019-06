Trump nezveřejnil žádné detaily z dohody, která zabránila zavedení cel na mexické zboží. Mával s ní však tak vehementně před novináři, že ji několikrát vyfotografoval fotograf agentury Reuters. Na záběrech byly čitelné některé body.

V textu se například píše o lhůtě 45 dnů dané Mexiku: „Mexická vláda podnikne podle svých zákonů všechny nutné kroky, aby dohoda vstoupila v platnost ... do 45 dnů.” Píše se v ní také, že se uplatní „regionální přístup ke sdílení zátěže při zpracovávání požadavků migrantů na status uprchlíků.“

“the Government of Mexico will take all necessary steps under domestic law to bring the agreement into force with a view to ensuring that the agreement will enter into force within 45 days.” @realDonaldTrump #Mexico agreement. Second photo flipped @washingtonpost @postpolitics pic.twitter.com/lWuJU9bpYK