„Bez jakéhokoliv zaváhání. Samozřejmě,“ odpověděl na otázku televize CBS, jestli by ve strojích tohoto typu nechal cestovat vlastní rodinu. Podtrhl, že firma na konci března upravila software v letadlech tak, aby nedošlo k chybné aktivaci stabilizačního systému. Přiznal, že firma u něj chybovala. [celá zpráva]

K vylepšení softwaru stabilizačního systému MCAS přistoupila společnost po loňské nehodě Boeingu 737 MAX-8 aerolinek Lion Air v Indonésii, při níž v říjnu zahynulo všech 189 lidí na palubě. Systém dostával nesprávná data od čidla úhlu náběhu AOA.

V kabině však ani poté nebyl instalován výstražný systém, který by upozorňoval, že se signály ze dvou čidel AOA od sebe liší. Systém, MCAS přitom využíval data jen z jednoho čidla, naneštěstí z toho vadného.

Za podobných okolností spadl letos 10. března u Addis Abeby letoun stejného typu letecké společnosti Ethiopian Airlines. Při nehodě zemřelo 157 cestujících. Systém MCAS opět nasměroval nos letounu k zemi na základě chybných dat. [celá zpráva]

Rozpracované Boeingy 737 MAX-8 v továrně v Rentonu

FOTO: Lindsey Wasson, Reuters

Pilot a autor technické příručky pro Boeing 737 Chris Brady řekl stanici BBC: „Jsem si celkem jistý, že by letadlo Ethiopian Airlines asi nehavarovalo, kdyby mělo varování před nesouhlasnými údaji AOA.“ Kdyby tam bylo toto varování, piloti by hned věděli, že systém MCAS může dostávat nesprávná data a mohli by se držet nově nouzového postupu zavedeného pro podobné případy po havárii stroje společnosti Lion Air. [celá zpráva]

Přeškolení bez simulátoru



Boeing doufá, že se stroje vrátí do provozu v létě, hovoří o červenci, i když Mezinárodní asociace leteckých dopravců počítá až se srpnem. Firma už vylepšila výcvik pilotů, v USA už jej prodělávají. Procedura ale nezahrnuje výcvik na simulátoru, uvedla v pátek CNN. Po haváriích se přitom objevila kritika, že se právě simulátory nepoužívaly při přeškolení na poslední verzi MAX.

Americký úřad pro letectví FAA se zatím nevyjádřil k tomu, jaké bude mít požadavky pro výcvik pilotů strojů 737 MAX.

Uplatňovaný výcvik jen na počítačích je levnější, cena simulátoru se pohybuje mezi šesti až 15 milióny dolarů a hodina na něm stojí několik set dolarů, uvedl jejich výrobce CAE.

Sami piloti netrvají na použití simulátoru a mluvčí asociace pilotů aerolinek American Airlines Dennis Tajer CNN řekl, že nové informativní diagramy jsou docela dobré. Někteří piloti AA však považují výcvikové materiály stále za nedostačující. Doufali, že se více zaměří na systém MCAS.

Univerzita v Queenslandu varovala, že kvůli ceně simulátoru upadají kvality pilotů některých aerolinek, které na ně nemají peníze. Geoffrey Dell, který se na univerzitě věnuje bezpečnosti a vyšetřuje letecké nehody, varoval, že bezpečnost letecké dopravy se může snížit: „Každý se vrací k minimální regulaci a vše se dělá, aby byla cena co nejnižší, ale dostanete to, co zaplatíte.”

Už loni podle IATA stoupl počet obětí leteckých nehod na 523, což je nejvíce od roku 2014, a letošní rok také nebude dobrý nejen kvůli havárii etiopského Boeingu 737 MAX, ale také kvůli nehodě Superjetu SSJ společnosti Aeroflot v Moskvě, při níž zahynulo 41 lidí. [celá zpráva]