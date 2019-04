Novinky, ČTK

Protože se spekuluje, že za změnami stojí třiatřicetiletý poradce Bílého domu Stephen Miller, který zaujímá vůči imigraci nesmiřitelné stanovisko, objevily se spekulace, že by to mohl býti on. Trump na to řekl: „Stephen je vynikající chlapík, je to báječná osoba, skvělý člověk. Ale, upřímně, je jen jedna osoba, která to řídí. Víte, kdo to je? Já.“

Na otázku, zda by mohl vést ministerstvo McAleenan, Trump řekl, že by se to „mohlo stát“. „Máme další, ale právě teď je on ten pravý,“ dodal Trump den poté, co uvedl, že nemíní obnovit kritizované odebírání dětí ilegálním migrantů, jak ještě nedávno hrozil. „Neplánuji to,“ řekl, ale hned dodal: „Protože to neuplatňujeme, vidíme přicházet více lidí. Přicházejí jako na piknik.“

Migranty chtěl přesunout do měst odmítajících jeho politiku

Bílý dům se opakovaně snažil přinutit americké přistěhovalecké úřady, aby přepravovaly nelegální migranty z internačních center do měst, která se brání migrační politice nynější vlády jako jsou San Francisco, New York, Los Angeles nebo Chicago. Úřad pro imigraci a cla (ICE) vždy žádost vlády odmítl, napsal v pátek list The Washington Post.

Internovaní migranti zadržení na hranici s Mexikem měli být autobusy přepravováni do takzvaných azylových měst, která odmítají nelegální migraci trestat, a staví se tak proti nynější oficiální politice Bílého domu. Podle pracovníků amerického ministerstva vnitřní bezpečnosti o jejich přesun vláda poprosila poprvé loni v listopadu, kdy se k jižním hranicím USA blížila karavana přistěhovalců ze středoamerických států. Žádost se opakovala letos v únoru, kdy se demokraté v Kongresu postavili proti financování zdi, kterou chce prezident Trump vystavět na hranici s Mexikem.

Donald Trump při prohlídce návrhů zdí, které by mohly oddělit USA a Mexiko

FOTO: Reuters

Snaha Bílého domu pomstít se městům, která nerespektují vládní strategii, vyvolala v ICE poprask, napsal deník. Právní oddělení ICE požadavky Trumpovy administrativy odmítlo jako nepřípadné, nákladné a riskantní.

Migranti měli být odvezeni i do jednoho z volebních obvodů San Franciska, který v Kongresu zastupuje demokratická předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová. „Využití lidských bytostí včetně malých dětí jako pěšáků v této nechutné hře, která měla šířit strach a obavy z přistěhovalců, je opovrženíhodné," komentovala Pelosiová záměry Bílého domu.