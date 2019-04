„Díky všem za všechny projevy podpory,” vzkázal fanouškům 75letý Jagger na Twitteru. Pochválil také lékaře za „skvělou práci”.

Lékaři provedli podle magazínu Billboard takzvanou transkatetrovou implantaci aortální chlopně (TAVR), což je stále častěji používaná alternativa chirurgické výměny chlopně, která nevyžaduje otevření hrudníku. Alternativní zákrok umožňuje kratší pobyt v nemocnici a rychlejší zotavení.

Thank you everyone for all your messages of support, I’m feeling much better now and on the mend - and also a huge thank you to all the hospital staff for doing a superb job.