ČTK

Po průzkumu považuje 77 procent Američanů považuje americké členství v NATO za dobré pro USA. Tento údaj se nijak výrazně neliší od posledního podobného průzkumu z roku 2016. Tehdy američtí voliči vyslali do Bílého domu Donalda Trumpa, který v kampani a na začátku svého působení v úřadě razil velmi kritický přístup k alianci. Později jej však zmírnil a výtky adresuje takřka výhradně výdajům amerických spojenců na obranu, které jsou podle něho příliš nízké.

Podle 42 procent Američanů je NATO stejně prospěšné pro jejich zemi jako pro ostatní členské státy. Že je významnější pro další země než pro USA, to si myslí 34 procent z nich, opačný názor má 15 procent.

Institut uspořádal anketu v souvislosti se 70. výročím vzniku NATO, které si dnes ve Washingtonu připomenou ministři zahraničí členských zemí aliance.

Američané jsou podle průzkumu rozděleni v pohledu na to, zda by USA měly hrát stále silnou roli vůdčí světové velmoci. Zatímco 49 procent respondentů si myslí, že by se Washington měl věnovat problémům a konfliktům v zahraničí méně než dnes, podle 44 procent je zachování velké aktivity ve světě dobré pro americkou budoucnost.