fš, Novinky, ČTK

Ropuchy se ve floridském městě začaly objevovat v uplynulých týdnech v zahradách, bazénech, na chodnících i příjezdových cestách.

„Jsou všude, je jich spousta, pokrývají každý čtvereční decimetr. Nemůžete ani projít trávou, abyste na nějakou nešlápli,“ uvedla místní obyvatelka Jenni Quashaová.

TOAD INVASION: homeowners in Palm Beach Gardens are worried about thIs infestation of Bufo toads outside of their homes. Experts say these toads are poisonous to pets @CBS12 pic.twitter.com/RTBChn0lG1 — James Torrez (@JamesTorrezNews) 21. března 2019

„Nejsou to stovky, jsou jich tisíce,“ přidala se Carollyn Riceová.

Původně v USA nežily

Floridské sdělovací prostředky identifikovaly přemnožené obojživelníky jako ropuchy obrovské (Rhinella marina). Tento na pohled možná roztomilý, ale rozhodně ne neškodný živočich měří podle serveru MSN zhruba kolem 15 až 22 centimetrů. Vedle dospělců oblast zamořily i tisíce mladých jedinců.

Dané žáby se však původně ve Spojených státech nevyskytovaly, jejich přirozenou domovinou je Střední a Jižní Amerika. Jejich přítomnost na Floridě se datuje od roku 1955, kdy jich zhruba stovka nešťastnou náhodou utekla obchodníkovi s živými zvířaty na letišti v Miami.

Toxic cane toads invading a Palm Beach Gardens neighborhood in Florida have been known to kill dogs with poison and to cause irritation in humans. https://t.co/G5Ex8E3Ei2 — YDR online (@ydrcom) 25. března 2019

Když se ropuchy obrovské cítí ohroženy, vylučují z hlavy toxickou, mléčnou tekutinu. Stane se tak, pokud je kupříkladu někdo vezme do ruky nebo se jich třeba jen dotkne. Látka může způsobit podráždění očí a kůže a představují vážné riziko pro kočky a psy, pokud by ropuchu pozřeli. Mohlo by je to dokonce i zabít, píše MSN.

Podle Marka Holladaye, hlavního technika odchytové služby Toad Busters, vytvořily vytrvalé deště a teplá zima v této oblasti ideální klima pro jejich rozmnožování.

Ropuší líheň je v jezeře na předměstí Mirabella v Palm Beach Gardens. Místní obyvatelé by měli zabránit dětem a domácím mazlíčkům, aby s nimi přišli do kontaktu. „Nemůžeme se koupat v bazénu, děti si hrát venku, nemůžeme si posedět na zahradě,“ stěžuje si Quashaová.