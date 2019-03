rei, Novinky, BBC, Právo

Lékaři v Rocklandu za necelý půlrok zjistili 153 případů nákazy, nejvíce za několik let. Podobně se s epidemií potýkají už ve státech Washington, Texas, Kalifornie a Illinois. V USA je podle Centra pro kontrolu nemocí a prevenci (CDC) aktuálně registrováno 314 akutních případů spalniček.

Spojené státy čelí největší epidemii spalniček od roku 2000, kdy byla nemoc v zemi oficiálně eliminována. „Máme rodiny, které se obávají a stále zpochybňují očkování, jinak bychom měli v zemi stoprocentní proočkovanost a neměli bychom epidemii spalniček,“ řekla ředitelka zdravotního odboru v okrese Rockland Maria Mosquerová. Nové nařízení platí třicet dní.

Problém je zejména u silně věřících, kteří očkování odmítají. Místní novinář Dylan Skriloff řekl BBC, že proočkovanost mezi nimi je maximálně 60 procent. Přitom ideální stav činí 95 procent a více.

V New Yorku a v Rocklandu propukla epidemie v říjnu poté, co se neočkované dítě nakazilo v Izraeli. Nejvíc případů od října ohlásily čtvrtě v Brooklynu a Queensu - celkem 214. Nemoc se šíří hlavně v ortodoxních židovských rodinách. Židé se proto obávají projevů antisemitismu.

Se spalničkami se potýká i Evropa včetně Česka. Tuzemští lékaři letos evidují téměř 400 nových případů, tedy více než za celý loňský rok. Příčinou je opět klesající proočkovanost populace.

V Anglii bylo loni evidováno 966 případů spalniček, o rok dříve jich bylo 259. Většinou se nakazili neočkovaní, především děti do 15 let. Třicet procent z nich skončilo v nemocnici. Nejvíce případů bylo v roce 2012, kdy se jejich počet blížil dvěma tisícům. Ještě koncem minulého století bylo evidováno nanejvýš dvě stě případů ročně, uvedl server Which.