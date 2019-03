„Po 52 letech je načase, aby Spojené státy plně uznaly izraelskou suverenitu nad Golanskými výšinami, které mají pro stát Izrael a stabilitu regionu zásadní strategický a bezpečnostní význam!,“ napsal Trump na Twitter.

After 52 years it is time for the United States to fully recognize Israel’s Sovereignty over the Golan Heights, which is of critical strategic and security importance to the State of Israel and Regional Stability!