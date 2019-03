Letoun letěl z Miami do Houstonu. Několik minut před přistáním, zhruba 48 kilometrů východně od letiště, se přerušil radarový i radiový kontakt s letadlem, uvedl americký Federální úřad pro letectví (FAA) v prohlášení.

Amazon Prime Air (Atlas Air) Boeing 767-375/ER(BDSF), N1217A landing on runway 9 @iflymia on February 14, 2019. This aircraft operating as 5Y3591 crashed outside Houston, Texas on February 23, 2019. RIP to all 3 crew members. #flap2019 pic.twitter.com/DmDTrdYizh